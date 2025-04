Lazio-Parma, tifosi biancocelesti attaccano Rocchi in tribuna: l'accaduto

vedi letture

Nella sfida contro il Parma la Lazio ha risentito di alcune scelte piuttosto discutibili del direttore di gara Juan Luca Sacchi, massacrato da tutte le moviole. Tra falli non fischiati, cartellini invertiti e un maxi episodio dubbio in area di rigore (il contatto tra Delprato e Romagnoli, ndr.), la sua prestazione è stata assolutamente insufficiente.

I tifosi biancocelesti sugli spalti erano furiosi, tanto da prendersela con il designatore arbitrale Gianluca Rocchi presente in tribuna all'Olimpico. Nel video pubblicato sui social, si vedono diversi attacchi contro l'ex fischietto e tutta l'AIA. Non è la prima volta in stagione, infatti, che la Lazio riceve un trattamento simile in campo da parte degli arbitri. Il popolo laziale è stanco di questi torti, ormai numerosi, e ieri sera si è fatto sentire. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.