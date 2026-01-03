Lazio, tifosi preoccupati dal mercato: dopo Castellanos può andare via un altro big

vedi letture

II Fenerbahce piomba su Matteo Guendouzi della Lazio. Dopo il Sunderland e il Newcastle, anche i turchi si muovono con forza per il centrocampista biancoceleste: c'è già, secondo quanto raccolto da TMW, una proposta ufficiale per provare a strapparlo alla squadra allenata da Maurizio Sarri.

Intanto la Lazio sta definendo la cessione di Castellanos al West Ham

Valentin Castellanos è sempre più vicino al West Ham. Mancano solo da ultimare alcune questioni burocratiche: come raccolto da TMW, l'attaccante è arrivato in questi minuti a Londra e adesso sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che gli permetterà di unirsi agli Hammers. Alla Lazio andranno 30 milioni di euro.