Ufficiale Lecce-Cagliari, le formazioni: Belotti dal 1', out Gaetano. Per Sottil gara da ex

Inizia stasera la quarta giornata di Serie A con Lecce-Cagliari. Eusebio Di Francesco sfida la sua ex squadra e lo fa scegliendo il 4-3-3, con Stulic preferito a Camarda al centro dell'attacco. Ai suoi lati agiranno Pierotti da una parte e Sottil dall'altra: per l'esterno ex Fiorentina, che ha trascorso una stagione nelle fila dei rossoblù, sarà una gara speciale. Per il resto, Gaspar e Tiago Gabriel saranno i due centrali, mentre Coulibaly e Sala ricopriranno il ruolo di mezzale, con Ramadani regista.

La risposta di Pisacane è affidarsi a un modulo ormai poco utilizzato, ovvero il 4-3-1-2. Il tecnico ha optato per un centrocampo formato da Deiola, Prati e Adopo, con Folorunsho che avrà il compito di rifornire le punte sulla trequarti. Davanti saranno titolari Belotti ed Esposito, una coppia che si completa bene: il Gallo è più centravanti, l'ex Inter invece è in grado di girargli intorno e servirgli palloni invitanti. Di seguito le formazioni ufficiali:

Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Pierotti, Stulic, Sottil. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Morente, Berisha, N’Dri, Pérez, Helgason, Veiga, Banda, Camarda, Kaba, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho; Belotti, Esposito. A disposizione: Ciocci, Sarno, Idrissi, Mazzitelli, Kilicsoy, Gaetano, Rodríguez, Felici, Di Pardo, Rog, Cavuoti, Zappa, Borrelli, Pavoletti, Zé Pedro. Allenatore: Fabio Pisacane.