Giallo Bisseck, ecco l'audio Var. L'assistente: "Per me è ultimo!". Da Lissone smentiscono

Il cartellino giallo mostrato a Yann Bisseck per il fallo su Giovane in Verona-Inter continua a far discutere, ma la decisione arbitrale è stata giudicata corretta sia dal campo che dalla sala VAR. Dopo le parole del designatore Gianluca Rocchi, che ha ribadito la piena legittimità della scelta dell’arbitro Doveri, durante Open VAR è stato infatti diffuso l’audio proveniente da Lissone, facendo chiarezza definitiva sull’episodio.

Nel dialogo si sente inizialmente un assistente ipotizzare il rosso ritenendo che Giovane andasse verso la porta senza altri difensori a ostacolarlo: "Per me è ultimo, per me è ultimo. Va in porta da solo". La sala VAR, però, analizza attentamente l’azione e chiarisce: “Il pallone non è più in controllo, va lateralmente”, evidenziando così come non ci fossero gli estremi per il cartellino rosso per chiara occasione da gol.

Doveri, ricevute le indicazioni dai colleghi, conferma senza esitazioni la scelta iniziale: “Giallo confermato chiaro”.

L'AUDIO COMPLETO

Sala VAR: "Non è rosso".

Assistente: "Per me è ultimo, è ultimo, va in porta da solo".

Sala VAR: "Sta facendo il rosso. No, ha fatto giallo".

Passa qualche secondo Sala VAR: "La palla va lateralmente e non è più in controllo. Il pallone va laterale. Ti confermo il giallo Daniele".

Arbitro: "Giallo confermato, chiaro".