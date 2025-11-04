Giallo Bisseck, Rocchi sta con Doveri: "Se avesse estratto rosso il VAR avrebbe cambiato la decisione"

Gianluca Rocchi, designatore per la Serie A, ha commentato l'episodio ai microfoni di DAZN, durante Open VAR: "Ha preso una decisione molto importante Doveri, presa veramente bene. L'indecisione è che gli arriva un'indicazione da 'ultimo'. Alcuni arbitri chiedono una collaborazione per dire geograficamente se il fallo è da ultimo, ma non significa che sia ultimo uomo perché il termine giusto è chiara occasione da rete e qua non ci sono tutti i parametri perché la direzione del pallone e, a quel punto, il recupero di un difensore... Mancano due parametri.

La distanza è relativa, se puntasse verso la porta sarebbe rosso. La decisione che prende in campo è importante, per noi poi è un rosso che se viene fatto è da togliere. Potremmo discutere sulla qualità del fallo che è bello robusto, ma non ci sono i parametri per il grave fallo di gioco. Avrei più dubbi su questo che sul DOGSO".