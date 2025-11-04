Infortunio Dybala, sospiro di sollievo Roma. Può tornare già col Napoli?

di Fabio Tarantino

Sospiro di sollievo per la Roma e per Paulo Dybala. Gli esami a cui è stato sottoposto stamattina hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato terapia. Circa tre settimane di prognosi, massimo un mese.

L'obiettivo? Tornare per il big match dell'Olimpico contro il Napoli, in programma il 30 novembre. Lo si legge sul 'Corriere dello Sport', edizione online. Insomma, stop lungo ma non troppo. Comunque nulla di così grave come qualcuno temeva dopo l'infortunio avvenuto dopo il rigore calciato contro il Milan che Maignan ha parato. 