Fiorentina, soluzione-tampone per la Conference League: ecco chi ci sarà in panchina

Dal Viola Park continuano ad arrivare novità in merito alla bollente situazione di casa Fiorentina, col club gigliato che ha appena annunciato l'esonero di Stefano Pioli dopo i soli 4 punti raccolti nelle prime 10 partite di campionato. Dalle ultime indiscrezioni raccolte da TMW emerge come Daniele Galloppa, tecnico ad interim scelto dalla società di Rocco Commisso, oltre a dirigere l'allenamento di questo pomeriggio sarà anche in panchina a Mainz nella sfida che la Fiorentina giocherà giovedi in Conference League. Al suo posto in Primavera, per la gara di Youth League di domani contro il Legia Varsavia, ci sarà il tecnico dell'Under 18 Marco Capparella.

Parallelamente prosegue la ricerca da parte della Fiorentina dell'allenatore che dovrà raccogliere i cocci e traghettare la squadra fuori dalla zona retrocessione: in questo senso il nome che ha scalato posizioni nelle ultime ore è quello di Roberto D'Aversa, mentre nelle scorse ore sono stati sondati diversi altri profili fra cui quelli di Paolo Vanoli e Roberto Mancini. Una scelta che è direttamente legata anche a quella del direttore sportivo che dovrà raccogliere l'eredità di Daniele Pradè, dirigente dimessosi nelle ore precedenti alla sfida poi persa contro il Lecce: in questo senso, dopo aver sondato il profilo di Petrachi, la soluzione attualmente più di moda è quella di una promozione del dt Goretti e del responsabile del settore giovanile Angeloni.