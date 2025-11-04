Ufficiale

Fiorentina, esonerato Pioli: fatale l’ultimo posto e 0 vittorie

Fiorentina, esonerato Pioli: fatale l’ultimo posto e 0 vittorie
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 12:00Serie A
di Fabio Tarantino
fonte ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 04 NOV - Stefano Pioli non e' più l'allenatore della Fiorentina, che ha deciso il suo esonero. Si interrompe cosi' dopo 10 giornate l'avventura del tecnico alla guida dei viola, con la squadra ultima in classifica con solo quattro punti. (ANSA).