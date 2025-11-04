Fiorentina ultima, scelto l'erede di Pioli: attesa per la firma di D'Aversa

La Fiorentina ha deciso, in attesa delle firme e degli accordi: Roberto D’Aversa sarà il nuovo allenatore nel momento in cui verrà sancito l’esonero di Stefano Pioli. Lo riferisce la redazione di Sky Sport. Il club viola, ora ultimo in classifica con 4 punti e 0 vittorie dopo 10 giornate, lo ha scelto per subentrare, e fra le parti c’è già l’accordo per un contratto fino al termine della stagione con opzione. La società conta di definire tutti i passaggi nelle prossime ore. Ma la scelta è ormai fatta.