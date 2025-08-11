Libero crede nel colpo Donnarumma-Inter: "Basterebbero 7 milioni netti"

L'Inter potrebbe davvero pensare al colpo Gigio Donnarumma. Questa è la notizia rilanciata sui nerazzurri dall'edizione odierna di Libero: "È il Psg a non aver offerto il rinnovo di contratto a Donnarumma o è Donnarumma ad aver rifiutato le proposte? Domanda da un milione di dollari, anzi da circa 7 milioni di euro, tanti ne guadagna il portiere italiano a Parigi.

Ecco, a scanso di equivoci, sono 12 milioni lordi per il club, non 12 netti al giocatore, e questo apre diverse opzioni circa la possibilità di una trattativa in questi ultimi venti giorni di mercato. Anche in Italia, sì. A questo si va incontro considerando l’ira funesta che il Psg sta scatenando su Gigio.