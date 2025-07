Lookman-Inter a un passo, Gazzetta: "Oggi rilancio decisivo, le cifre"

Ademola Lookman si avvicina all'Inter. Le parti non sono mai state così vicine. Accordo a un passo, si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Focus sull'affare in via di definizione per un giocatore che anche il Napoli aveva messo nel mirino salvo poi cambiare obiettivi.

"L’Inter non sta pensando a un piano B, c’è solo Lookman. E infatti oggi Marotta sfonderà la famosa offerta dei 40 milioni e si avvicinerà ai 50 chiesti dall’Atalanta. L’Inter vorrebbe farlo solo attraverso dei bonus, magari includendone alcuni praticamente automatici. Non basterà. E dunque è verosimile che oggi la proposta nerazzurra si attesterà a quota 43 milioni di parte fissa, con l’aggiunta di altri 2-3 di parte variabile. La partita, pardon, al trattativa si giocherà probabilmente sull’entità e sulla natura dei bonus: il dialogo è aperto, c’è la sensazione forte da parte dell’Inter che in un modo o nell’altro la via giusta per arrivare alle firme si troverà".