Lookman risponde a Ricci: 1-1 tra Atalanta e Milan al 45'

vedi letture

Si chiude sul punteggio di 1-1 il primo tempo tra Atalanta e Milan alla New Balance Arena, in una sfida intensa e ricca di episodi. Gli ospiti partono subito forte e al 4’ sbloccano il match grazie a Ricci, che trova il suo primo gol in rossonero con la complicità di una deviazione di Ederson che spiazza Carnesecchi. L’Atalanta non si disunisce e continua a spingere, cercando di alzare il baricentro e di mettere in difficoltà la difesa milanista. Al 20’ arriva però un problema per Juric, costretto a sostituire il capitano De Roon per un fastidio muscolare, con Brescianini che prende il suo posto in mezzo al campo.

La Dea sfiora il pareggio al 27’ con una grande occasione per Ahanor, che a tu per tu con Maignan calcia incredibilmente fuori. Il Milan, dopo l’iniziale vantaggio, abbassa i ritmi e concede campo agli avversari, che crescono con il passare dei minuti. Il pareggio arriva nel finale di tempo: al 42’ è Lookman a riportare tutto in equilibrio con un mancino potente e preciso, trovando la prima rete stagionale e facendo esplodere lo stadio bergamasco. Si va così all’intervallo con un risultato giusto per quanto visto in campo e con la promessa di un secondo tempo tutto da vivere.