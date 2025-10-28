Spalletti-Juventus, ci siamo! Firma attesa nelle prossime ore: i dettagli

Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Juventus. Dopo i colloqui avvenuti oggi con il direttore generale Comolli, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana è ormai il principale candidato scelto dalla dirigenza bianconera. Nonostante siano state prese in considerazione anche altre opzioni, la candidatura del tecnico toscano ha messo d’accordo tutte le componenti societarie, trovando il via libera definitivo anche da parte della proprietà.

L’accordo tra Spalletti e la Juventus prevede un contratto fino a giugno 2026, con opzione di rinnovo automatica in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Le tempistiche sono ormai definite: la firma dovrebbe arrivare nella mattinata di mercoledì, mentre la presentazione ufficiale è attesa per giovedì. L’allenatore potrebbe comunque essere presente già mercoledì sera allo Stadium, in occasione della sfida contro l’Udinese, dove in panchina siederà ancora Massimo Brambilla. A riportarlo è Sky Sport.