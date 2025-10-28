Inter, Mkhitaryan rivela: "Anno scorso nei 2T non riuscivamo a correre come nel primo"

vedi letture

Nel corso del suo libro, il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan ha raccontato un retroscena della scorsa stagione, nella quale le cose non sono andate benissimo per l'Inter: "Con il trascorrere delle settimane in realtà cominciato a notare una sola differenza evidente rispetto all'annata precedente, quando per tutti i novanta minuti sembravamo di un altro pianeta".

L'armeno si dimostra molto sincero nella sua analisi: "Nel secondo tempo non riuscivamo più a mantenere i livelli del primo. Nella metà iniziale delle partite creavamo occasioni, in quella finale rischiavamo di spegnerci e di perdere. E proprio in quel lasso temporale che diverse volte siamo calati fisicamente, in maniera drastica, senza avere più le forze. Non è che non volessimo correre all'infinito, il fatto è che proprio non ci riuscivamo. Non sempre funzionavamo come avremmo voluto e dovuto, da quel punto di vista. Più una questione di benzina che di motore".