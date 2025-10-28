Inter, Mkhitaryan rivela: "Anno scorso nei 2T non riuscivamo a correre come nel primo"

Inter, Mkhitaryan rivela: "Anno scorso nei 2T non riuscivamo a correre come nel primo"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:00Serie A
di Fabio Tarantino

Nel corso del suo libro, il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan ha raccontato un retroscena della scorsa stagione, nella quale le cose non sono andate benissimo per l'Inter: "Con il trascorrere delle settimane in realtà cominciato a notare una sola differenza evidente rispetto all'annata precedente, quando per tutti i novanta minuti sembravamo di un altro pianeta".

L'armeno si dimostra molto sincero nella sua analisi: "Nel secondo tempo non riuscivamo più a mantenere i livelli del primo. Nella metà iniziale delle partite creavamo occasioni, in quella finale rischiavamo di spegnerci e di perdere. E proprio in quel lasso temporale che diverse volte siamo calati fisicamente, in maniera drastica, senza avere più le forze. Non è che non volessimo correre all'infinito, il fatto è che proprio non ci riuscivamo. Non sempre funzionavamo come avremmo voluto e dovuto, da quel punto di vista. Più una questione di benzina che di motore".