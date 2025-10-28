Sky - Juve, Spalletti in pole ma oggi sondaggio con Palladino: la situazione
Luciano Spalletti resta in pole position per prendere il posto di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. C’è già stato tra ieri e oggi un incontro con l’ex c.t. della Nazionale, che ha dato apertura ai bianconeri sulla durata del contratto, quindi fino alla fine della stagione con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League.
Intanto c’è stato un sondaggio anche con Raffaele Palladino, soluzione più giovane che ha lavorato con Modesto a Monza, il quale lo ha proposto a Comolli.
Resta comunque vicino Spalletti alla panchina dei bianconeri, anche se per ora non si è discusso dell’aspetto economico con lui. L’intenzione resta quella di avere il nuovo allenatore già per la partita di sabato sera contro la Cremonese. Lo riporta la redazione di Sky Sport.
