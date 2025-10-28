Spalletti: "Juve? Sono la persona meno indicata per parlarne...oggi"

"Incontro con la Juventus? Pensavo che qui si parlasse di uno spot... Se devo dire qualcosa della Juventus lo faccio volentieri in favore di Tudor. A me è sembrata una persona seria, un uomo vero fatto di valori. L'ho visto lavorare mi ha dato sempre l'impressione di una persona che va dritto al cuore. Sicuramente sarà fortunato quello che lo sostituirà. Mi dispiace quello che sta passando, ma sicuramente troverà una squadra in cui farà bene".

Così, al microfono di Sky Sport, Luciano Spalletti. L'ex ct è il favorito per sostituire Igor Tudor sulla panchina della Juventus. "Bianconeri da scudetto? "Non lo so... sono la persona meno indicata per parlare di Juventus oggi. Sto bene, ho l'ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente. Aspetto con serenità quello che mi passa davanti".