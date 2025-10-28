Ufficiale

Lecce, i convocati di Di Francesco: confermate quattro assenze, l'elenco

Lecce, i convocati di Di Francesco: confermate quattro assenze, l'elencoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:10Serie A
di Fabio Tarantino

Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce-Napoli, gara della 9^ giornata di Serie A, in programma oggi alle ore 18:30. Confermate le assenze di Jean, Perez, Marchwinski e Sottil. Questa la lista dei convocati:

Portieri: Falcone, Früchtl, Samooja
Difensori: Gallo, Gaspar, Kouassi, Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga
Centrocampisti: Berisha, Coulibaly, Helgason, Kaba, Kovac, Maleh, Pierret, Ramadani, Sala
Attaccanti: Banda, Camarda, Morente, N'Dri, Pierotti, Stulic