CLASSIFICA - Il Milan aggancia la Roma ma non tiene il passo della capolista: Napoli a +3!
Doppio aggancio, ma solo momentaneo. Il pareggio maturato a Bergamo, con il risultato di 1-1, tra Atalanta e Milan, fa fare a entrambe le formazioni un piccolo passo in avanti in classifica, ma non quello che i due allenatori avrebbero voluto.
I rossoneri di Massimiliano Allegri, in particolare, agganciano la Roma a quota 18 punti, ma domani Gasperini - all’Olimpico con il Parma - può allungare nuovamente, e inoltre il Milan finisce scende a -3 dalla capolista Napoli e a portata di aggancio dall’Inter. A sua volta l’Atalanta riprende il Como, ma con un turno in più sarà sicuramente agguantata o superata da almeno una tra Juventus e Udinese, che seguono la Dea in classifica. Di seguito la classifica aggiornata della Serie A.
1. Napoli - 21 punti (9 partite)
2. Roma - 18 (8)
3. Milan - 18 (9)
4. Inter - 15 (8)
5. Bologna - 14 (8)
6. Como - 13 (8)
7. Atalanta - 13 (9)
8. Juventus - 12 (8)
9. Udinese - 12 (8)
10. Lazio - 11 (8)
11. Cremonese - 11 (8)
12. Torino - 11 (8)
13. Sassuolo - 10 (8)
14. Cagliari - 9 (8)
15. Parma - 7 (8)
16. Lecce - 6 (9)
17. Verona - 5 (8)
18. Fiorentina - 4 (8)
19. Pisa - 4 (8)
20. Genoa - 3 (8)
