Milan fermato a Bergamo: secondo pari di fila per Allegri, settimo in campionato per l'Atalanta

Finisce in parità, 1-1 tra Atalanta e Milan alla New Balance Arena di Bergamo, al termine di una sfida intensa ma povera di vere occasioni da gol. Pronti via e dopo appena 4 minuti il Milan passa in vantaggio con Samuele Ricci, autore del suo primo gol in rossonero: il suo tiro, deviato da Ederson, beffa Carnesecchi e sblocca la gara. L’Atalanta non si disunisce e reagisce con personalità, pur dovendo rinunciare a De Roon, uscito per un fastidio muscolare dopo venti minuti. Il Milan ringrazia Ahanor, impreciso sotto porta, ma nel finale di primo tempo arriva il meritato pareggio: Lookman si libera sulla sinistra e con un sinistro potente firma l’1-1, ritrovando la via del gol dopo mesi difficili.

Nella ripresa, Allegri prova a dare una scossa ai suoi inserendo Nkunku per uno spento Leao, ma il copione non cambia: l’Atalanta continua a spingere, mentre il Milan fatica a ripartire con pericolosità. Al 60’ si ferma anche Gimenez, costringendo il tecnico a reinventare l’attacco con Loftus-Cheek in posizione avanzata. La Dea cala nel finale, complice la stanchezza, e il Milan ne approfitta per risalire il campo, pur senza creare vere occasioni. L’ultima chance capita sui piedi di Zappacosta, ma Maignan è attento e salva il risultato. Alla fine, un pareggio giusto: un punto per parte che lascia le due squadre ancora in piena corsa europea.