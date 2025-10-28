Totti: "Spalletti? Grande allenatore, la Juventus farebbe un affare"
A margine di un evento a Milano le parole di Francesco Totti a Sky: "Spalletti? C'è stata una grande amicizia, è un piacere essersi ritrovati. Chiarito? Ancora no, ma sono passati tanti anni, certe cose vanno messe da parte. Spalletti alla Juve? Da quello che sento è uno dei candidati, penso che a Juve farebbe un grande acquisto. Un allenatore forte, presente, che vuol far bene ovunque. La Juve farebbe un affare".
La Roma lì in alto può starci fino alla fine?
"Può starci, ma dipende da loro e non è semplice. Ci sono due o tre squadre più attrezzate e l'obiettivo principale è sempre tornare in Champions. Chiaro che, se a sette-otto partite dalla fine sei lì, in gioco, allora l'obiettivo diventerebbe diverso".
Podcast TN
