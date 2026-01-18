Malen si presenta col gol, la chiude Dybala: la Roma passa a Torino
La Roma espugna l’Olimpico Grande Torino con un secco 2-0 ai granata e si lancia in piena zona Champions. Protagonista assoluta la coppia Malen-Dybala, che trascina i giallorossi a un successo pesantissimo: tre punti che permettono alla squadra di Gasperini di staccare la Juventus e portarsi a -1 dal Napoli in classifica.
Il match si indirizza già nel primo tempo, quando Malen colpisce alla sua prima da titolare fulminando Paleari al 26’, confermando subito il suo impatto devastante. Nella ripresa, nonostante i tanti cambi forzati per infortunio, la Roma gestisce e chiude i conti con Dybala, decisivo sotto porta dopo una grande azione personale. Il Torino prova a reagire, ma Svilar mantiene la porta inviolata e certifica una vittoria netta dei capitolini.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro