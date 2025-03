Ufficiale Maltempo a Firenze, cessata l'allerta rossa: Fiorentina-Juventus si gioca

vedi letture

Fiorentina-Juventus non è più in dubbio visto che fortunatamente, dopo le copiose e incessanti piogge dei giorni scorsi che hanno creato molti disagi nella città metropolitana, a Firenze è cessata l'allerta rossa. Certo restano critiche le condizioni delle zone dove sono esondati fiumi con tanti volontari a dare una mano per cercare di eliminare la situazione di emergenza in cui si sono trovate tante persone e dunque l'allerta rossa resta per alcune cittadine della Regione. Le previsioni danno ottimismo, non certo solo per la partita, ma in generale.

Il comunicato della Regione: resta allerta rossa solo in alcune zone. È stata prorogata fino alle 24 di oggi, sabato 15 marzo, l'allerta rossa per rischio idraulico del reticolo principale, ma limitatamente al bacino inferiore dell'Arno e a quello di Bisenzio e Ombrone pistoiese. L'allerta diventa invece arancione, sempre fino alla mezzanotte, in Mugello e nelle aree più vicine a Firenze. Codice giallo fino alla mezzanotte, e sempre per rischio idraulico del reticolo principale, nel Valdarno superiore. È quanto prevede l'avviso di criticità emesso oggi dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, che segnala nella giornata di oggi una nuova perturbazione che interesserà l'Italia e anche la Toscana, con precipitazioni sparse su tutta la regione.

Per quanto riguarda il reticolo idraulico minore, codice arancione per tutto il sabato nelle aree lungo l'asta dell'Arno, la Val Bisenzio, il Mugello e la Romagna toscana, mentre il codice è giallo, fino alla mezzanotte di oggi, per il resto della Toscana. Nella giornata di domani, domenica 16 marzo, condizioni meteorologiche in miglioramento: il codice per il rischio idraulico del reticolo principale in Valdarno inferiore e Val Bisenzio diventa arancione fino alle ore 14, mentre per l'area fiorentina e il Mugello il codice è giallo.

Allerta gialla a Firenze. Questo invece il comunicato del Comune di Firenze con la sindaca Sara Funaro che ha infatti annunciato, dalla sede della Protezione Civile ed anche in diretta Ig, che sono ripristinati da oggi pomeriggio tutte le attività (come le scuole, che verranno controllate, e i musei tra le altre cose) gli eventi sportivi (vietati durante la fase di allerta rossa che è durata fino alle 14 di oggi appunto) mentre restano chiusi parchi e giardini (per controllare gli alberi). "Non ci sono motivi ostativi per non farla giocare" ha sottolineato relativamente alla gara Fiorentina-Juventus.

"Declassata ad arancione l'allerta a Firenze per il rischio idraulico nel 'reticolo principale' (Arno e Sieve) e quello idrogeologico/idraulico nel 'reticolo minore' che comprende i corsi d'acqua secondari (in particolare Ema, Mugnone e Terzolle). Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa

I codici arancioni sono in vigore dalle 13 e si concluderanno alle 24 di oggi, sabato 15 marzo. Subito dopo per il reticolo principale è prevista codice giallo fino alle 14 di domani, domenica 16 marzo.

L'Arno sta proseguendo nella sua discesa verso il primo livello di guardia, fissato a tre metri. Al momento gli idrometri di Firenze-Uffizi lo danno tra 3,01 e 3,15 metri. In fase di risoluzione gli interventi delle squadre della protezione civile del Comune di Firenze per svuotamento cantine e garage che continueranno nel pomeriggio. Altre squadre stanno monitorando gli argini di fiumi e torrenti del 'reticolo minore'.

Previsioni meteo (fonte Cfr): Un'area di bassa pressione interessa l'Italia. Una nuova perturbazione interesserà l'Italia nel pomeriggio-sera di oggi, sabato.

PIOGGIA: oggi, sabato, precipitazioni sparse su tutte la regione anche a carattere di rovescio o breve temporale, più frequenti sulle zone centro-settentrionali nel tardo pomeriggio-sera. Cumulati medi sui 10-20 mm, massimi puntuali fino a 30-40 mm, in particolare sui rilievi. Intensià fino a 20 mm/h. Cessazione delle piogge nelle prime ore della notte.

Domani, domenica, residue piogge nelle prime ore sulle zone appenniniche e locali precipitazioni nel pomeriggio sulla zona dell'Amiata. Cumulati poco significativi.

TEMPORALI: nel pomeriggio-sera di oggi, sabato, possibilità di rovesci o brevi temporali su tutta la regione. Domani, domenica, nulla da segnalare.

VENTO: oggi, sabato, nulla da segnalare. Domani, domenica, vento di Libeccio con raffiche fino a 60 km/h sulla costa livornese e fino a 70-80 km/h sull'Appennino".