Marini fermato per gli errori? Macché: sarà al VAR dello scontro diretto Lecce-Parma

di Fabio Tarantino

Ufficiali le designazioni per il 20esimo turno del campionato italiano. Marchetti e Marini, arbitro e Var di Napoli-Verona presenti per le prossime partite. Il varista non solo non è stato fermato dopo i due errori al Marodona, ma gli è stata assegnato il delicato match salvezza Lecce-Parma. 

COMO – BOLOGNA     Sabato 10/01 h. 15.00

ABISSO

BERTI – SCARPA

IV:      DI MARCO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      MARINI

UDINESE – PISA    Sabato 10/01 h. 15.00

AYROLDI

ROSSI M. – ZEZZA

IV:      BONACINA

VAR:      CAMPLONE

AVAR:      FABBRI

ROMA – SASSUOLO    Sabato 10/01 h. 18.00

MARCENARO

MONDIN – MONACO

IV:       MARCHETTI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       DI BELLO

ATALANTA – TORINO    Sabato 10/01 h. 20.45

FOURNEAU

BAHRI – CEOLIN

IV:      GALIPO’

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MARIANI

LECCE – PARMA     h. 12.30

MARINELLI

BINDONI – TEGONI

IV:      ZUFFERLI

VAR:     MARINI

AVAR:    MARIANI

FIORENTINA – MILAN     h. 15.00

MASSA

MELI – COSTANZO

IV:     RAPUANO

VAR:     MARESCA

AVAR:      CHIFFI

VERONA – LAZIO     h. 18.00

GUIDA

MASTRODONATO – BIANCHINI

IV:     ARENA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     FABBRI

INTER – NAPOLI     h. 20.45

DOVERI (foto)

ALASSIO – COLAROSSI

IV:     COLOMBO

VAR:     DI BELLO

AVAR:       DI PAOLO

GENOA – CAGLIARI    Lunedì 12/01 h. 18.30

LA PENNA

LAUDATO – CECCON

IV:       SACCHI

VAR:     NASCA

AVAR:     MARESCA

JUVENTUS – CREMONESE    Lunedì 12/01 h. 20.45

FELICIANI

ROSSI L. – BARONE

IV:     CALZAVARA

VAR:    GARIGLIO

AVAR:      CHIFFI