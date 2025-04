Mediaset - Juve in pole per Conte, ma tante incognite: Tudor ha ancora carte da giocarsi

La Juventus sarebbe in pole position per l'ingaggio di Antonio Conte qualora il tecnico salentino dovesse separarsi dal Napoli al termine di questa stagione. Come riportato da Sportmediaset, non mancherebbero però le incognite: Cristiano Giuntoli, infatti, gradirebbe un tecnico con il quale impostare un progetto pluriennale, cosa non proprio nelle corde di Conte, e, soprattutto, non avrebbe ancora deciso il destino di Igor Tudor.

L'attuale tecnico bianconero, infatti, gode della stima della dirigenza, e, qualora dovesse chiudere quarto in campionato, e fare un buon Mondiale per Club, potrebbe anche essere confermato per la prossima stagione.