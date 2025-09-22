Milan, Allegri non pensa al Napoli: "Se ne parla da mercoledì, la Coppa Italia è un obiettivo"

“La Coppa Italia è un obiettivo stagionale”. Massimiliano Allegri parla così a Milan Tv, alla vigilia dell’impegno con il Lecce: “Del campionato torneremo a parlarne da mercoledì, domani abbiamo una partita da vincere. È importante per noi, perché comunque dobbiamo andare avanti e giocare gli ottavi. Non sarà semplice, oltretutto abbiamo solo 90' per portarla a casa, non dobbiamo arrivare alla lotteria dei rigori perché lì può succedere di tutto”.

Che partita si aspetta? "Dobbiamo avere l'approccio giusto, con grande rispetto del Lecce che è una squadra che gioca e che domani avrà zero pressione addosso. Domani bisognerà essere bravi nell'approccio e nel portare a casa un'altra vittoria".

Che avversario è il Lecce? “Una squadra che vorrà passare il turno, vorrà fare un'impresa a San Siro, sta a noi avere l'approccio giusto, dobbiamo dimenticare quello che è successo in campionato in positivo. Al campionato ci penseremo da mercoledì".

Ci saranno novità di formazione? “A prescindere da chi gioca, domani scenderà in campo la miglior formazione possibile per affrontare il Lecce. È un obiettivo nostro, di tutti, Oggi valuterò le condizioni di tutti e domani sceglierò".

Un primo giudizio su Ricci? "Sta facendo bene, sono contento". Gimenez? “Ha fatto buone prestazioni, ha avuto occasioni da gol, in questo momento non ha ancora fatto gol magari domani potrà farli".

In generale che risposte sta avendo dal gruppo? “Sono contento, l'importante è lavorare tanto e parlare poco. Siamo solo all'inizio della stagione, non abbiamo fatto niente, a costruire ci vuole tanto e a distruggere poco. Domani sarà una partita da prendere con serietà e responsabilità”.

Quanto vi possono aiutare i tifosi? “C’è bisogno di tutti, ci dovranno accompagnare in questa lunga stagione, noi e i giocatori dovranno essere bravi a portare risultati, che è la cosa che conta nel calcio".