Milan, Allegri: "Uno svantaggio non giocare le coppe, vi spiego perché"

vedi letture

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - "Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto perché di solito chi vince è sempre favorito. Poi c'è l'Inter, che è forte e da anni fa un grande lavoro. Poi Juve, Atalanta, Roma, Fiorentina e Lazio: ci sono tante squadre che lotteranno per i primi quattro posti": è la personale linea di partenza del tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, per il prossimo scudetto.

I rossoneri non giocheranno le Coppe europee, ma per il tecnico, che parla in conferenza stampa dall'Australia alla vigilia della sfida contro Perth Glory, non è un vantaggio: "Potremo allenarci tutta la settimana, ma lo svantaggio sarà che il Milan deve giocare la Champions per confrontarsi con le coppe e con i grandi avversari". (ANSA).