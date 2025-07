Lazio-Fenerbahçe, abbraccio tra Sarri e Mourinho. Ma in campo nervi tesi

vedi letture

Il precampionato della Lazio si conferma piuttosto nervoso, come emerso anche nell’amichevole contro il Fenerbahçe, dove il primo tempo è stato contraddistinto da agonismo acceso e momenti di tensione. Diversi scontri verbali e fisici hanno acceso la gara, con protagonisti principali Cancellieri e Brown sulla fascia, come sottolinea LaLazioSiamoNoi. Ma anche Castellanos e Oosterwolde, coinvolti in uno scontro con tanto di spinta in area.

Nonostante il clima teso in campo, il match si era aperto con un gesto di sportività tra due vecchie conoscenze della Serie A: Maurizio Sarri e José Mourinho. I due allenatori, spesso contrapposti nei derby romani, si sono salutati con un abbraccio, testimoniando una stima reciproca che resiste alle vecchie schermaglie mediatiche.