Il Galatasaray chiude per Osimhen ma non libera Morata: il Como aspetta

Nonostante l’arrivo di Victor Osimhen, il Galatasaray non molla Alvaro Morata. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il club turco ha respinto al mittente anche i nuovi tentativi del Como per arrivare all’attaccante spagnolo. Il centravanti ex Juventus e Milan ha chiarito alla dirigenza turca le sue intenzioni, e cioè la voglia di tornare in Italia. Con i fatti, non solo con le parole: ieri Morata non ha partecipato all’allenamento della squadra, un modo per forzare la cessione.

Il Galatasaray, secondo quanto filtra da Istanbul, ha preso atto della sua posizione, ma non cambia la propria idea. Alvaro resta importante per il club e per l’allenatore, e tutte le offerte ricevute finora sono state rifiutate, anche il nuovo pressing del Como. Il via libera del Gala, ricordiamo, è necessario perché Morata è attualmente in prestito in Turchia dal Milan, fino a gennaio 2026, con obbligo di riscatto condizionato. Da capire se l’ufficialità di Osimhen, ormai attesa a stretto giro di posta, potrà cambiare la posizione dei turchi.