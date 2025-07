Ufficiale Inter, arrivano 4mln dal Siviglia: riscattato il 40% di Agoume

Il Siviglia ha comunicato attraverso i suoi canali ufficiali ha acquisito fino al 90% dei diritti sportivi sulle prestazioni di Lucien Agoumé. Il club andaluso, che la scorsa stagione deteneva il 50% dei diritti del giocatore arrivato dall'Inter, ha acquistato un ulteriore 40% dal club milanese, aggiungendo il suddetto 90% e lasciando solo il 10% di proprietà italiana.

Il comunicato prosegue: "Il giocatore, nato a Yaoundé e nazionale francese Under 21, ha firmato con il club di Siviglia fino al 2028 nell'estate del 2024, dopo aver giocato per la squadra in prestito nella seconda metà della stagione 2023/24. Agoumé, che ha giocato 49 partite ufficiali con il Siviglia, si è distinto come uno dei giocatori di spicco della squadra in questa stagione, avendo disputato 37 partite, segnando un gol e fornendo tre assist. Il centrocampista del Blanquirrojos è stato anche individuato dal sito di statistiche DataMB come uno dei migliori giovani centrocampisti centrali nel suo ruolo nei sette principali campionati europei , con oltre l'80% di precisione in tre statistiche chiave: duelli vinti, passaggi in avanti e passaggi decisivi".

La cessione di Agoumé - o almeno del 90% della futura rivendita: tecnicamente si parla di questo e non di una comproprietà come scritto dal club andaluso - porterà nelle casse della società di viale della Liberazione circa 4 milioni di euro dopo i 4 incassati la scorsa estate per il 50% delle sue prestazioni. All'Inter rimarrà inoltre il 10% sull'eventuale futura rivendita del centrocampista, che in Liga ha trovato la sua dimensione e ha richieste in questo mercato estivo.