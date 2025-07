Diritti Tv Serie A, l'Inter incassa più del Napoli scudettato: come funziona

vedi letture

Lo scudetto va al Napoli, ma quello dei diritti Tv se lo porta a casa l’Inter. È quanto emerse dalla ripartizione ufficiale per lo scorso campionato di Serie A. Il totale distribuito ai venti club partecipanti è sceso da 1072 milioni di euro a 898, in virtù delle modifiche al meccanismo di commercializzazione, della nuova gestione dei diritti d’archivio e anche del calo del corrispettivo delle Pay Tv.

Come funziona la divisione. I proventi da diritti Tv, ricorda gazzetta.it, sono divisi con percentuali chiare: il 50% va in parti uguali, il 28% in funzione dei risultati sportivi (classifica, punti, ultimi cinque anni e storico), il 22% in ragione del “radicamento sociale”, tra spettatori paganti dal vivo, audience Tv e minutaggio giovani.

A “vincere”, su questo fronte, è la formazione nerazzurra, che ha portato a casa 81,9 milioni di euro. Poco più di 14 in più del Napoli campione d’Italia, fermo a 67,8 milioni di euro. A fare la differenza sono soprattutto gli spettatori allo stadio e i risultati ottenuti negli ultimi cinque anni. Gli ultimi cinque anni, superiori per l’Inter (che l’anno scorso aveva superato i 100 milioni). Completa il podio la Juventus, a quota 67,7 milioni di euro. Di seguito la classifica completa, ripresa dal portale online della rosea.

1. Inter 81,9 milioni di euro

2. Napoli 67,8

3. Juventus 67,7

4. Milan 67,4

5. Roma 61,2

6. Lazio 55,6

7. Atalanta 53,7

8. Fiorentina 52,1

9. Bologna 43,7

10. Torino 38,6

11. Genoa 37,5

12. Udinese 34,5

13. Hellas Verona 33,5

14. Lecce 32,2

15. Como 32,1

16. Cagliari 31,1

17. Parma 29,4

18. Empoli 27,3

19. Monza 25,6

20. Venezia 25,5