Ufficiale Milan, Bennacer si è operato: tornerà solo nel 2025

Brutte notizie in casa Milan, visto che, a seguito dell'operazione, i tempi di recupero per Ismael Bennacer sono addirittura più lunghi di quanto ipotizzato dopo l'infortunio: "AC Milan comunica che Ismaël Bennacer è stato operato questa mattina in Finlandia. L'intervento al polpaccio destro è stato eseguito dal Dr. Lasse Lempainen. I tempi di recupero sono stimati in quattro mesi".