Milan, buone notizie in vista della Coppa Italia con l'Inter: Conceiçao ritrova due rossoneri

vedi letture

Il Milan dopo il ko contro l'Atalanta è tornato ad allenarsi oggi a Milanello in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter in programma mercoledì sera a San Siro. La sfida, racconta Sky Sport, per il momento non sembra essere a rischio rinvio anche se non vi è certezza in merito allo svolgimento della conferenza stampa di domani, alla vigilia.

In attesa di ulteriori comunicazioni dalla Lega calcio in merito dopo la scomparsa di questa mattina di Papa Francesco, come detto, gli uomini di Sergio Conceiçao si sono ritrovati questa mattina col gruppo che ha riaccolto anche Ruben Loftus-Cheek e Kyle Walker: i due giocatori inglesi hanno lavorato regolarmente in gruppo e quindi salvo contrattempi ulteriori saranno a disposizione per il derby.