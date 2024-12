Ufficiale Milan, che tegola per Fonseca: perso il miglior rossonero della stagione fino al 2025

A Christian Pulisic è andata peggio del previsto. Uscito per infortunio nel corso del primo tempo della sfida contro l'Atalanta, l'attaccante del Milan questa mattina s'è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo del polpaccio destro. Un nuovo esame verrà effettuato fra una settimana, ma a questo punto è in bilico la sua partecipazione alla Supercoppa Italiana che andrà in scena in Arabia Saudita dal 2 al 6 gennaio.

"È un indurimento del polpaccio, non credo sia qualcosa di grave", disse venerdì sera Paulo Fonseca nel corso della conferenza stampa post Atalanta-Milan. In realtà la situazione è ben più grave e adesso è corsa contro il tempo per averli a disposizione nei primi giorni del 2025, quelli che assegneranno il primo trofeo della stagione.