Milan, ci siamo per la cessione di Reijnders al City: le cifre dell'affare

Tijjani Reijnders è ormai ad un passo dal vestire la maglia del Manchester City. Il club inglese e il Milan avrebbero infatti trovato un accordo per la cessione del centrocampista. Un'operazione che si aggirerebbe intorno ai 70 milioni di euro bonus compresi. Per il giocatore olandese sarebbe pronto un quinquennale. Sembra tutto fatto ma manca ancora l' ufficialità.

La cessione di Reijnders è ritenuta necessaria in un anno senza gli introiti delle Coppe europee ma che non piace ai tifosi milanisti. L'olandese è stato probabilmente il miglior giocatore del Milan in un'annata complicata e fallimentare. (ANSA).