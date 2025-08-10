Ultim'ora Milan-De Winter, ci siamo! Ultimi dettagli per il via libera alle visite

vedi letture

Koni De Winter è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il difensore belga del Genoa è stato scelto dalla dirigenza rossonera come sostituto di Malick Thiaw, trasferitosi al Newcastle. L’accordo verbale con il club rossoblu è stato raggiunto per un trasferimento da circa 20 milioni di euro, e ora le società stanno limando gli ultimi dettagli.

Il difensore belga si sottoporrà alle visite mediche a Milano all’inizio della prossima settimana, per poi firmare un contratto a lungo termine con i rossoneri. A dare il suo classico "Here we go" sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.