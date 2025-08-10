Milan-De Winter, ci siamo! Ultimi dettagli per il via libera alle visite
Koni De Winter è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il difensore belga del Genoa è stato scelto dalla dirigenza rossonera come sostituto di Malick Thiaw, trasferitosi al Newcastle. L’accordo verbale con il club rossoblu è stato raggiunto per un trasferimento da circa 20 milioni di euro, e ora le società stanno limando gli ultimi dettagli.
Il difensore belga si sottoporrà alle visite mediche a Milano all’inizio della prossima settimana, per poi firmare un contratto a lungo termine con i rossoneri. A dare il suo classico "Here we go" sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.
🚨🔴⚫️ Koni De Winter to AC Milan, here we go! Verbal agreement done with Genoa and player side.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025
Package around €20m with clubs sorting final details then green light to medical tests in Milano early next week.
De Winter will sign long term deal at Milan. pic.twitter.com/wGdoy8YTxf
