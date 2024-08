Milan, Fonseca lancia l'allarme: "Colpa mia, ma se difendiamo così come vinciamo?"

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha analizzato così la sconfitta di Parma ai microfoni di Dazn: “Ci sono stati diversi problemi, non abbiamo avuto la capacità di pressare una squadra come il Parma. Abbiamo fatto male, è impossibile vincere partite del genere quando difendiamo così. Non abbiamo difeso come squadra, abbiamo perso tanti duelli, siamo sempre arrivati tardi e lasciato spazio alle loro ripartenze, marcature preventive sbagliate. Sono sempre il principale responsabile di ciò che succede, c'è un problema di atteggiamento difensivo collettivo: si guardano solo i difensori, ma soffrono tanto quando non c'è supporto. È difficile da spiegare come il Parma abbia avuto tante occasioni”.

Lo scorso anno c'era compattezza: è aspetto mentale?

"Sono tante cose, tutto. Questa squadra ha un problema generale. Con il Torino non abbiamo pressato alto e abbiamo avuto problemi; oggi abbiamo cambiato e ci sono state altre cose che non andavano. Recuperiamo la posizione e poi siamo passivi. C'è un sos di energia, atteggiamento".

Pensava di avere così tanti problemi dopo due giornate?

"No. La verità è che abbiamo fatto un buon precampionato, ma arriviamo alla realtà in queste gare. Contro le grandi squadre è più facile da giocare, ma c'è stato un cambiamento complicato da capire. In settimana la squadra lavora bene, non mi spiego queste performance".