Milan, Fonseca svela tutta la formazione per la Champions in conferenza stampa

La Champions del Milan comincia domani? Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Club Brugge, terzo impegno della fase campionato della massima competizione europea, il tecnico del Milan Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa rispondendo anche a questa domanda: "È quello che vogliamo. Liverpool e Bayer sono tra le più forti d'Europa, ma sono state due partite diverse per me: col Liverpool in difficoltà, col Bayer abbiamo fatto una bellissima partita del secondo tempo dando segnali di crescita. Dobbiamo continuare a crescere, anche se il Brugge è una partita difficile. Dobbiamo vincere se vogliamo continuare in Champions. Non è decisiva, perché poi ci sono altre 5 partite, ma è importante domani".

Quanto è importante recuperare Leao e Theo?

"Giocheranno entrambi domani dal primo minuto. Quello che mi aspetto da loro è ciò che mi aspetto da tutti gli altri: che facciano il massimo perché il Milan vinca. Io mi aspetto questo, quindi giocano".

Come sta Gabbia?

"Gabbia ha provato oggi ad allenarsi e giocherà domani".

Theo capitano?

"Non ho deciso, ci penserò oggi. Si è allenato bene in questi giorni".

Fonseca, prima di concludere la conferenza stampa, dà poi la formazione completa del Milan per la gara di domani (modulo 4-2-3-1): "Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Fofana, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Leao, Morata".