Milan, Fonseca svela: "Voglio dare continuità al modulo con cui ho battuto l'Inter"

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Lecce di domani sera, gara valida per la 6^ giornata di Serie A: "La prossima partita è molto molto importante perché dobbiamo confermare di essere in crescita, la vittoria nel derby avrà senso solo coi 3 punti col Lecce. Dobbiamo recuperare dei punti, questo è importante per avere la motivazione giusta per vincere. E' una partita pericolosa dopo il derby, dobbiamo stare attenti perché so che quando si vincono certe partite importanti poi è tutto più difficile. Ma è un momento in cui non possiamo sbagliare".

Il barbecue, la scritta coraggio... Era tutta una questione psicologica?

"Non voglio tornare sul derby, la partita è finita una volta che sono uscito dallo stadio. In questo momento però la parte mentale è importante, forse anche di più rispetto a tecnica e tattica. Le partite sono emozionali, stare bene ed essere equilibrati, oltre che energici e motivati, è fondamentale".

Ci sarà un consolidamento della formazione?

"Dobbiamo avere continuità e per averla potremmo far giocare la stessa squadra. Abbiamo il dubbio Morata, che ha avuto una contusione. E' però il momento di dare continuità, abbiamo questo dubbio ma vediamo domani".