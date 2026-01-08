Milan-Genoa, annunciate le formazioni: le scelte di Allegri e De Rossi
Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Genoa, partita che chiude il girone d'andata di Serie A. Torna la coppia Pulisic-Leao in attacco. Allegri ripropone dal primo minuto Gabbia e Pavlovic in difesa e ricolloca Barteseghi come quinto. Per De Rossi una novità rispetto alla partita contro il Pisa, ossia la presenza di Marcandalli al 1' al posto di Otoa.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp. Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Fullkrug, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp. Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini. All. Daniele De Rossi.
ARBITRO: Mariani di Roma.
ASSISTENTI: Bindoni e Moro.
IV UFFICIALE: Turrini
VAR: Di Paolo.
AVAR: Paterna
