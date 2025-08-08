Milan, Hojlund a un passo: sarà il futuro centravanti di Allegri

vedi letture

Il Milan si avvicina a Rasmus Hojlund. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club rossonero ha infatti quasi raggiunto l'accordo con il Manchester United e adesso deve limare i dettagli con il calciatore per regalare a Massimiliano Allegri il nuovo centravanti che, di fatto, escluderebbe l'arrivo di Dusan Vlahovic dalla Juventus.

Il club rossonero, in caso di definitiva fumata bianca, prenderà l'attaccante danese, ex Atalanta, in prestito oneroso con diritto di riscatto, per un totale di 45 milioni di euro che con i bonus potranno arrivare fino a 50. 5-6 milioni per averlo subito e per la prossima stagione, per poi avere l'opzione per prenderlo a titolo definitivo tra un anno, per una cifra di 40 milioni di euro a cui aggiungere eventuali bonus. A dare una mano al Milan sarà l'ufficialità di Benjamin Sesko che passerà dal Lipsia al Manchester United nelle prossime ore. L'attaccante sloveno è infatti già atterrato in Inghilterra per svolgere le visite mediche.