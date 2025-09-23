Milan, le ultimissime su Leao: cresce e va verso la convocazione per il Napoli

Poco prima del fischio d'inizio di Milan-Lecce sono arrivate buone notizie in vista della gara di Serie A contro il Napoli, prevista per domenica sera a San Siro. Secondo quanto riferito dalla redazione di MilanNews.it, sito di riferimento dei tifosi rossoneri, Rafael Leao, alle prese con un problema al polpaccio, ha grosse possibilità di essere convocato domenica.

Uno scenario che Allegri aveva anticipato più volte in conferenza, raccontando di una decisione da prendere tra giovedì e venerdì, e che nelle ultime ore ha già trovato importanti riscontri: bisognerà capire - scrivono i colleghi milanesi - quanti minuti avrà nelle gambe ma contro il Napoli il Milan potrebbe ritrovare Rafa Leao.