Ufficiale Milan-Lecce, le formazioni: riecco Pulisic, chance per Estupinan

Sono ufficiali le formazioni di Milan-Lecce, gara valida per la 21ª giornata di Serie A. Qualche cambio per il Milan con Massimiliano Allegri che dà un turno di riposo a Luka Modric, con Jashari in cabina di regia. Né Fofana né Loftus-Cheek come mezz'ala destra, gioca Ricci. Sugli esterni spazio a Estupinan, che ha una nuova chance dopo la brutta prova di Firenze. Davanti torna dal 1' Christian Pulisic, che in carriera ha segnato 6 reti ai salentini in 5 partite. Capitan America affiancherà Rafa Leao con Nkunku che si accomoda in panchina. Confermato invece l'assetto difensivo con Pavlovic che si accomoda in panchina e De Winter che mantiene il suo ruolo di braccetto sinistro.

Lecce in emergenza in difesa per l'assenza di Danilo Veiga e Gaspar, appiedati dal Giudice Sportivo. Giocano al loro posto Ndaba come terzino destro e Siebert come centrale. A centrocampo rientra dalla squalifica Ramadani, che si riprende la maglia da titolare. Panchina per Banda, che ha scontato anch'egli il suo turno di stop ma verrà presumibilmente lanciato a partita in corso: Di Francesco punta su Sottil, che ha vestito la maglia del Milan negli ultimi sei mesi della passata stagione. A proposito di ex, Francesco Camarda è out per un problema alla spalla e potrebbe persino rientrare alla base.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp. Terracciano, Torriani, Loftus-Cheek, Fullkrug, Modric, Nkunku, Fofana, Athekame, Odogu, Pavlovic, Bartesaghi. All. Massimiliano Allegri.

LECCE (4-2-1-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Gandelman; Pierotti, Stulic, Sottil. A disp. Fruchtl, Samooja, Sala, Morente, Fofana, N'Dri, Perez Sepulveda, Helgason, Jean, Banda, Jouassi, Marchinski, Drame, Ngom, Maleh. All. Eusebio Di Francesco.