Milan, problemi in difesa in vista della Juventus: un titolarissimo out e un altro in dubbio

Milan, problemi in difesa in vista della Juventus: un titolarissimo out e un altro in dubbioTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:40Serie A
di Pierpaolo Matrone
fonte ANSA

(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Qualche problema in difesa per il Milan di Massimiliano Allegri per la partita contro la Juventus a Torino. Non ci sarà Estupinan, squalificato dopo l'espulsione rimediata col Napoli, in forte dubbio poi anche Tomori per un risentimento alla coscia che lo sta costringendo ad allenarsi a parte rispetto al resto del gruppo.

Spazio quindi a Bartesaghi sulla fascia e a De Winter al posto di Tomori. In attacco nonostante Leao sia ormai totalmente recuperato, dovrebbe essere confermata la coppia Pulisic-Gimenez per dare tempo al numero 10 rossonero di ritrovare la migliore condizione. (ANSA).