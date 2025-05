Milan-Reijnders, non basta il rinnovo: i rossoneri possono perderlo lo stesso in estate

15 gol e 5 assist sono sempre un bel biglietto da visita, considerando inoltre che la stagione non si è ancora conclusa tra campionato e finale di Coppa Italia. Se poi aggiungiamo che - nelle 51 presenze fin qui collezionate tra Serie A, Champions, Coppa Italia e Supercoppa - al di là dei numeri non sono quasi mai mancate le prestazione, ecco che non appare poi così esercizio complicato pensare ad interessamenti importanti per Tijjani Reijnders.

Secondo quanto raccolto da TMW, il Manchester City e il Chelsea continuano a monitorare Reijnders. Nonostante il rinnovo col Milan, Citizens e Blues vorrebbero convincere l'olandese con una prossima stagione in Champions League da protagonista. Guardiola lo vorrebbe per il dopo De Bruyne (che lascerà il club a giugno da svincolato, occhio al Napoli), il Chelsea da tempo lo sta monitorando e lo considera tra i primi nomi per l'estate.