Ufficiale

Milan-Roma, le formazioni: Nkunku debutta dal 1', Dybala ancora prima punta

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:45Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Milan-Roma, sifda di alta classifica e posticipo della decima giornata di Serie A

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Loftus-Cheek, Tomori, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. Allenatore: Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Celik, Kone, El Aynaoui, Wesley; Soule, Cristante; Dybala. A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Tsimikas, Ziolkowski, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini.