Ufficiale Monza-Parma, le formazioni: Bernabé torna titolare, Pellegrino dal 1'

vedi letture

Dentro o fuori per la salvezza. Monza-Parma è uno scontro diretto, soprattutto l’ultima chiamata per i brianzoli che hanno poche speranze di difendere la categoria. Fischio d’inizio alle 15 allo stadio U-Power, arbitra Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Alessandro Nesta sceglie la miglior formazione possibile: Pereira prende il posto di Carboni in difesa. Bianco con Zeroli e Castrovilli a centrocampo, in attacco la coppia formata da Mota e Keita Baldé.

Christian Chivu sceglie Pellegrino come riferimento offensivo centrale. Out Cancellieri, il suo posto è preso da Man in attacco. Bernabé torna titolare a centrocampo in vece di Hernani che va in panchina come Balogh: preferito Leoni con Valenti in difesa.

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Zeroli, Bianco, Castrovilli, Kyriakoupolus; Mota, Keita. All. Nesta

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti, Valeri; Keita, Bernabé, Estevez; Almqvist, Pellegrino, Man. All. Chivu