Monza, uno svincolato per rinforzare l'attacco? L'ex Lazio si allena con la squadra

vedi letture

L'attaccante Keita Balde potrebbe presto tornare in Serie A. Il giocatore classe '95, secondo le ultimissime raccolte, ha sostenuto in queste ore le visite mediche per conto del Monza e da ora inizierà quindi ad allenarsi insieme al gruppo a disposizione di mister Salvatore Bocchetti. Una volta che il giocatore avrà mostrato il suo stato di forma, la società brianzola insieme allo stesso allenatore deciderà se procedere col tesseramento vero e proprio e quindi iscriverlo a tutti gli effetti nella lista per l'ultima parte di stagione in Serie A e provare così ad aiutare nella complicatissima corsa salvezza.

Il giocatore è attualmente svincolato, dopo l'ultima esperienza in Turchia con la maglia del Sivasspor in cui ha messo insieme 11 presenze totali con un gol all'attivo. In precedenza, Keita ha vestito le maglie di Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Mosca ed Espanyol. La maggior parte della sua carriera l'ha trascorsa proprio in Serie A, collezionando un totale di 185 presenze con 41 gol e 21 assist all'attivo, oltre a 24 gettoni presenza fra Champions ed Europa League. Ora come detto la possibilità Monza all'orizzonte, con la società brianzola che deciderà solo nei prossimi giorni la direzione da prendere in merito al suo possibile tesseramento ufficiale.