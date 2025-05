Live Napoli-Genoa: segui in diretta il lungo avvicinamento alla gara su TuttoNapoli

Il Napoli è chiamato a totalizzare 7 punti su 9 a disposizione per laurearsi campione d'Italia per la quarta volta. Terzultimo ostacolo il Genoa di Vieira.

12.30 - Lobotka, recupero-lampo! Test positivo dello slovacco alla vigilia, salvo sorprese sarà lui a guidare la mediana azzurra fin dal primo minuto.

È il giorno di Napoli-Genoa, giornata numero 36 del campionato di Serie A. Gli azzurri, padroni del proprio destino in chiave scudetto, sono chiamati a continuare la striscia di vittorie consecutive iniziata proprio in casa contro l'Empoli lo scorso 14 aprile. Il Genoa, ormai senza obiettivi di classifica, vuole concludere al meglio una stagione positiva salvata con l'arrivo di Patrick Vieira in panchina.

Sono diversi i dubbi di formazione da un lato e dall'altro. Antonio Conte potrebbe già ritrovare tra i convocati David Neres, che a sorpresa ha anticipato i tempi di recupero, ma allo stesso tempo è in dubbio Lobotka per la distorsione alla caviglia rimediata la scorsa settimana. Dunque 4-4-2 con Meret in porta, Rrahmani e Olivera al centro della difesa con Di Lorenzo e Spinazzola laterali. Nel centrocampo a 4 asimmetrico, Politano largo a destra e McTominay sulla corsia opposta, in mezzo Lobotka è in risalita su Gilmour per giocare accanto ad Anguissa. In attacco fiducia al tandem Lukaku-Raspadori. Tante assenze invece per Patrick Vieira che non ha molte alternative nel suo 4-2-3-1. Tra i pali Leali, in difesa Sabelli e Martin ai lati di De Winter e Vasquez. In cabina di regia confermata la coppia Frendrup-Masini, sulla trequarti solo Messias è certo del posto: Norton-Cuffy, Vitinha, Zanoli e Ahanor sono in lotta per due maglie, con i primi due leggermente in vantaggio. La punta centrale è Pinamonti.

La gara potrà essere seguita in diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net