Ndoye pericolo costante per l'Inter, Inzaghi perde Mkhitaryan per la Roma: 0-0 al 45'

Il pressing asfissiante del Bologna e le imbucate di Ndoye mettono in difficoltà l’Inter, che non riesce a prendere il controllo della partita. Al Dall’Ara, la gara è ferma sullo 0-0 all’intervallo: dei rossoblù di Italiano l’occasione più pericolosa per sbloccare l’equilibrio, che per ora regge sovrano.

Ndoye l’uomo più pericoloso degli emiliani nei minuti iniziali: si accentra e arriva al tiro, la palla sibila a lato rispetto alla porta difesa da Sommer. La pressione altissima del Bologna complica i piani degli ospiti, che spesso sono costretti ad affidarsi alla regia dal basso di Sommer, di fatto l’unico non marcato a uomo dagli avversari. È il solito Ndoye a costruire pericoli: alla mezz’ora scappa ad Acerbi e scarica per Dallinga, Pavard evita un gol praticamente già fatto deviando in calcio d’angolo. La risposta dell’Inter arriva su palla inattiva: Bastoni di spalla alta sopra la traversa della porta difesa da Ravaglia. Nel finale, da segnalare il cartellino giallo all’indirizzo di Mkhitaryan: diffidato, il centrocampista armeno salterà la prossima con la Roma per squalifica. Pretenzioso l'ultimo tentativo di Barella da casa sua, con Ravaglia fuori dai pali