Nico Paz show, per il Real costa pochissimo: il Como vuole 'blindarlo'

Il Como, prossima rivale del Napoli in campionato, sta lavorando col Real Madrid per eliminare le varie clausole per ricomprare il cartellino di Nico Paz, talento che secondo le stime del quotidiano ha decuplicato il suo valore nel corso della sua avventura sul Lago e che sarebbe titolare nel Napoli.

6 gol e 4 assist in stagione, a 23 anni, Nico Paz è di fatto del Como ma il Real Madrid ha una clausola speciale per poterlo riavere tra le proprie fila. Ecco come funziona: nell'estate del 2025, i Blancos possono prenderlo per 8 milioni di euro. In quella del 2026 per 9 milioni e un'estate più tardi, in quella del 2027, per 10 milioni di euro. Non solo: se le Merengues decidessero di non ricomprarlo, avrebbero comunque il 50% sulla sua futura rivendita a un terzo club.

Per eliminare questo accordo ed avere quindi il controllo completo del suo cartellino, il Como sarebbe disposto a mettere sul piatto ulteriore 20 milioni di euro. Cifra che però potrebbe non bastare al Real Madrid.